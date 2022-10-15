«مش طايق نفسي».. آخر كلمات طالب أسوان المتوفى قبل سفره للجامعة

نشر محمود حمدي ابن محافظة أسوان، الذى لقى مصرعه بحادث تصادم أثناء ذهابة لجامعة بني سويف، قبل سفره للجامعة، على صفحتة الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يعبر به عن ضيقه، قال به: «صاحي من النوم مش طايق نفسي، صاحى من النوم مخنوق»، ووضع وصفا للفيديو «فى طريقي للجامعة»، وسافر بعد الفيديو مباشرة للانتظام بالعام الدراسي، فكانت كلماته آخر ما وضعه على وسائل التواصل الاجتماعي قبل السفر.

مصرع محمود بعد ساعات من الفيديو

لقى «محمود» مصرعه بحادث تصادم، خلال سفره بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم، ونقل لمستشفى الفيوم المركزي، ولم يصل لجامعته أبدا.

«يا ريتك ما سافرت»

وعبر أصدقاء «محمود» عن حزنهم لرحيله في تصريحات لـ«الوطن» إذ قال مصطفى ياسين «يا ريتك ما سافرت ولا روحت» بينما قال ذكي بدري: «يا ريتك ما روحت لا عمرك حبيتها ولا حبيت مشوارها، وكأنك عارف قضاءك في مشوارها يا عريس الجنة».

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث، عندما تلقت مديرية أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، وتم نقل الجثث تحت تصرف الجهات المختصة، إذ تسلمت أسرة محمود جثمانه لتشيعه لمثواه الأخير.