إصابة 4 أشخاص في 3 مشاجرات بالأسلحة البيضاء بضواحي بورسعيد

أصيب أربعة أشخاص في ثلاث مشاجرات بالأسلحة البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك في ثلاثة أحياء بمحافظة بورسعيد.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول محمد صابر محمد الداودي، 17 سنة، إلى مستشفى السلام ببورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل، مصابا بجرح طعني بالبطن شبه نافذ، ويوسف محمد موسى محمد، 19 سنة، مصابا بجرح قطعي بالفخذ الأيسر، إثر إعتداء من آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مسجد أم القرى بحي الضواحى ببورسعيد.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين مجموعة من الأشخاص إثر مشادات سابقة، ويجرى ضبط أطرافها والسلاح المستخدم فيها.

طعنات نافذة

كما أصيب اثنان آخران بطعنات نافذة بالجسم في مشاجرتين بالأسلحة البيضاء، الأولى أمام مطار بورسعيد، والثانية في منطقة عمر بن عبد العزيز المميز.

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تلقي إفادة من مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بوصول سامي أحمد محمد سامي، 18 سنة، مصابا بجرح نافذ بالبطن ادعاء اعتداء من آخرين في مشاجرة بمنطقة عمر بن عبد العزيز المميز.

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من مستشفى الزهور، يفيد وصول أحمد تامر أحمد محمد هدية، 20 سنة، مصابا بجرح نافذ بالفخذ الأيمن، إثر مشاجرة نشبت بينه وآخرين أمام الكازينوهات المواجهة لمطار بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط أطراف المشاجرة.