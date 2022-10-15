محللة اقتصادية: البنك الدولي وصندوق النقد يعملان لتحقيق التوازن في العالم

كشفت الكاتبة الصحفية والمحللة الاقتصادية دينا عبدالفتاح، الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي مسؤول عن السياسات النقدية والمراكز المالية للدول ومسؤول عن الإقراض، ونسب التضخم وضبط السياسات النقدية، مشيرة إلى أن البنك الدولي مسؤول عن الدعم الإنمائي الذي يجعل الدول لا تتأثر بأي اختلال للسياسة النقدية اجتماعيًا واقتصاديًا.

البنك الدولي وصندوق النقد يعملان بشكل متوازن لتحقيق التوازن

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعملان بشكل متوازن لتحقيق التوازن للدول التي تمر بالتعثر والأزمات والكوارث، مؤكدة أنهما يمثلان لهذه الدول ذراعي الخروج من الأزمة، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في المؤسستين بلغ عددها 189 دولة.

العالم أجمع كان ممثل في هذه الجلسة

وعلقت على ترؤس حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري لجلسة مجلس محافظي البنك الدولي، مشيرة إلى أن مشاركته جاءت بحضور مجلس البنك بكافة مستوياته من محافظين للبنوك ووزراء والبرلمانيين والشخصيات الاقتصادية المهمة وصناع القرار، معتبرة أن العالم بأكمله كان ممثلا في هذه الجلسة فضلا عن لجان تمثل تكتلات مهمة مثل لجان التنمية والسياسة النقدية والدول الـ24، والمسؤولة عن صدور القرارات والتوصيات التي تتعلق بطريقة عمل البنك والصندوق، وبرامج السياسات النقدية والحماية الاجتماعية وبرامج التطوير والتنمية.