توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي 2022.. اعرف الخريطة بالتفصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي 2022، بحسب خطة توزيع المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكدة أنه جرى التنبيه على المدارس بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية في شرح المقررات الدراسية في الفصول وتوجيه الطلاب لذلك.

توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي 2022

ترصد «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي، الذي يشمل خمس أبواب: الباب الأول عن الكيمياء مركز العلوم، الثاني عن الكيمياء الكمية، الثالث عن المحاليل والأحماض والقواعد، الرابع عن الكيمياء الحرارية والباب الخامس عن الكيمياء النووية.

الباب الأول من 1/10/2022 إلى 15/10/2022

- الكيمياء مركز العلوم

الفصل الأول

الكيمياء والقياس ويشمل:

- علم الكيمياء

- الكيمياء مركز العلوم

- القياس في الكيمياء

الفصل الثاني

النانو تكنولوجي ويشمل:

- ما المقصود بالنانو تكنولوجي؟

- كيمياء النانو

- تطبيقات النانو تكنولوجي

- التأثيرات الضارة المحتملة للنانو تكنولوجي

الباب الثاني 22/10/2022 إلى 26/11/2022.

- الكيمياء الكمية

الفصل الأول

- المول والمعادلة الكيميائية

الفصل الثاني

- حساب الصيغة الكيميائية

الباب الثالث 3/12/2022 إلى 31/12/2022.

- المحاليل والأحماض والقواعد

الفصل الأول

- المحاليل والغرويات

الفصل الثاني

- الأحماض والقواعد

الباب الرابع 11/2/2023 إلى 25/3/2023.

- الكيمياء الحرارية

الفصل الأول

المحتوى الحراري ويشمل:

-المفاهيم الأساسية في الكيمياء الحرارية

- المحتوى الحراري

- التغير في المحتوى الحراري القياسي

- المحتوى الحراري وطاقة الرابطة

- المعادلة الكيميائية الحرارية

الفصل الثاني

- صور التغير في المحتوى الحراري

- التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية.

- التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية.

- قانون هس «المجموع الجبرى الثابت للحرارة».

الباب الخامس 1/4/2023 إلى 13/5/2023

- الكيمياء النووية

الفصل الأول

- نواة الذرة والجسيمات الأولية

مكونات الذرة

- وحدات الكتلة والطاقة

- القوى النووية

- مفهوم الكوارك

الفصل الثاني

- النشاط الإشعاعي والتفاعلات النووية

- عمر النصف

- التفاعلات النووية

- المفاعل النووي

- الاستخدامات السلمية للإشعاع

- الآثار الضارة للإشعاع

نصائح مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي

وحدد أحمد جميل، مدرس كيمياء، مجموعة من النصائح المهمة للطلاب، أولها ضرورة الانتباه للمعلم ومتابعة الشرح والاستفسار عن النقاط غير المفهومة وتسجيل الملاحظات المهمة التي يبديها المعلم والسؤال عن الحصة في حالة الغياب والتركيز على فترة ما بعد الفجر فهي أنسب أوقات المذاكرة وعدم التأخير في تناول الوجبات اليومية فالعقل السليم في الجسم السليم.

وأضاف «جميل» لـ«الوطن»، أنه يجب على الطالب تخصيص مكان معين للمذاكرة وعدم الإسراف في قراءة القصص الخيالية، مشدداً على ضرورة ألا تقل فترة النوم عن 6 ساعاتن ولا تقل فترة المذاكرة عن 6 ساعات يوميًا.