استبعاد مديرة مدرسة في البحيرة لرفضها تسليم الكتب لأحد الطلبة

أصدر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قبل قليل، قرارا باستبعاد مديرة مدرسة إبراهيم عبدالعال للتعليم الأساسي بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية وإحالتها للتحقيق، لعدم تسليمها الكتب المدرسية لأحد التلاميذ بالمدرسة، ومخالفتها للقرارات الوزارية وتعنتها فى هذا الشأن.

جولة لمتابعة انتظام الدراسة

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة والاطمئنان على استقرار اليوم الدراسي وعدم وجود أي معوقات.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة إبراهيم عبدالعال للتعليم الأساسي للاطمئنان على موقف تسليم الكتب المدرسية وتحقيق الانضباط الإداري، وتلاحظ له قيام مديرة المدرسة بعدم تسليم الكتب المدرسية لأحد التلاميذ، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية بتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ وعدم ربطها بسداد المصروفات.

وشدد «الديب» على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية المستمرة والمرور على المدارس بنطاق إداراتهم التعليمية.

متابعة الموقف التنفيذي لتسليم الكتب

يأتي ذلك للوقوف على الموقف التنفيذي من تسليم الكتب المدرسية ورصد أي معوقات تعوق انتظام العملية التعليمية واستقرارها.