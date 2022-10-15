قبل عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم «ماما»

نشرت شركة «رحالة» للإنتاج، الإعلان التشويقي الأول لفيلم «ماما» إخراج ناجي إسماعيل، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وهو الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 44، المقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ويظهر الإعلان التشويقي الأول لـ «ماما»، أن الفيلم تم تصويره بالأبيض والأسود، وهو من بطولة النجمة مي الغيطي ودانيال شريف، تأليف وإخراج ناجي إسماعيل، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تستعد لاستقبال عامها الواحد والعشرين، في الوقت الذي تخفي فيه سرا مرعبا لحماية نفسها وشقيقها، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة المنتجة.

المخرج ناجي إسماعيل: فيلم «ماما» له علاقة بقوانين الميراث في مجتمعنا

وعبر المخرج ناجي إسماعيل عن سعادته بعرض فيلم «ماما» في مهرجان القاهرة، نظرا لكل ما يحمله المهرجان من عراقة واهمية، على حد تعبيره، وهو يعتبر فيلمه القصير الثالث بعد «أم أميرة» والذي كان أول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي، وفيلمه الثاني «البنانوة» والذي كان عزضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي.

وقال «إسماعيل» إنه يشعر بانتماء شديد تجاه الفيلم، نظرا لأن القصة الحقيقية المبني عليها أحداث الفيلم تعكس واقعا مريرا له علاقة بقوانين الميراث في مجتمعنا، وشكر ناچي كل من ساعده في تحقيق الفيلم وكل فريق العمل الذي آمن به وبالفيلم وساهم بطاقته وفنه لتحقيق الفيلم، وتمنى أن يجد الفيلم صداه عند الجمهور، لأنه يؤمن أولا وأخيرا بأن الأفلام للجماهير والسعادة الحقيقية لأي فنان هي أن يصل هذا الفن لأوسع نطاق من الجمهور.

من هو المخرج ناجي إسماعيل

درس المخرج ناجي إسماعيل في المعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 2006، في النصف الثاني من عام 2012 أسس شركة رحالة للإنتاج والتوزيع، والتي تهدف إلى العمل على إنتاج أفلام منخفضة التكلفة ولكن بجودة جيدة، في عام 2013 قام بكتابة وإخراج الفيلم الوثائقي القصير «أم أميرة»، الذي عرض في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان برلين السينمائي.

في عام 2016 كتب وأخرج الفيلم الروائي القصير «البنانوة»، عُرض الفيلم في مهرجان دبي السينمائي، بينما يعمب حاليا على فيلم الروائي الطويل الأول بعنوان «سكن».