تفاصيل أسعار العمرة الجديدة عبر تطبيق «نسك»: مدة التأشيرة 90 يوما

كشف عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، تفاصيل رحلة العمرة التي أعلن عنها وزير الحج السعودي قبل أيام، موضحا أنها تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، لزيادة عدد السياحة الدينية.

تأمين شامل للمعتمر

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ثمن رحلة العمرة 4400 جنيه تشمل السكن في غرفة رباعية بمكة لمدة 5 أيام، والتأشيرة والتأمينات الصحية، والمواصلات من جدة إلى مكة والاستقبال في المطار ومن ثم العودة من مكة إلى جدة.

وأكد أن المعتمر عليه تأمين صحي شامل وفي حال وفاة الشخص يتم نقل الجثمان على نفقة المملكة.

منصة نسك فتحت أبوابها لاستقبال المصريين

وأضاف: أن هذه القيمة لا تشمل أن يبقى المسافر حتى الحج بالمملكة، موضحا أن مدة التأشيرة 90 يومًا ولا تضمن مواسم عمرات أخرى.

واختتم أن منصة نسك فتحت أبوابها لاستقبال المصريين لأداء العمرة منذ الخميس الماضي ولا يشترط أن يملك الراغب في أداء العمرة فيزا شينجل أو فيزة الولايات المتحدة الأمريكية.