إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بأسوان

أصيب 4 أشخاص بحروق تعدت نسبتها 60% نتيجة انفجار أسطوانة غاز بمحافظة أسوان، حيث تلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بوقوع انفجار أسطوانة غاز داخل أحد منازل منطقة الأعقاب بمركز أسوان ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص بحروق من درجات متعددة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة من مديرية أمن أسوان لموقع الحادث، وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود حريق بأحد العقارات، وأدلى شهود العيان بأن سبب الحادث انفجار أسطوانة غاز، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بحروق بالغة تعدت الـ60% تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم، حيث انتقل لموقع الحادث 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

السيطرة على الحريق

كما انتقلت وحدة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وحُرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.