الداخلية تنفذ 180 حكما قضائيا وتضبط 1468 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 180 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتمّ ضبط 1468 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 5 قضايا تهريب جمركي

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وتمّ ضبط 5 قضايا.

ضبط 46 قضية أمن عام

وجرى ضبط قضية مكافحة جرائم تهريب النقد، ضبط 46 قضية أمن عام، وقضيتين هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.