سامي عبدالعزيز: «القاهرة الإخبارية» ستكون نقلة فارقة في تاريخ الإعلام المصري

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية ستكون نقلة فارقة في تاريخ الإعلام المصري، حيث أصبحت مصر الآن تمتلك نافذة إعلامية قادرة على إحداث التواصل بين مصر والعالم من الداخل إلى الخارج والعكس.

دعم الصورة الذهنية الإيجابية لمصر

وأضاف الدكتور سامي عبدالعزيز في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قناة القاهرة الإخبارية سوف تسهم من المؤكد في دعم الصورة الذهنية الإيجابية لمصر، وسوف تكون مرآة لما يحدث على أرض مصر من أحداث، وأيضاً سوف تنقل كل ما يجرى في العالم من أحداث.

وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن قناة القاهرة الإخبارية سوف تسد الفراغ الذي كان البعض يستغله ضد مصر، وذلك من خلال التغطية الفورية لأحداث العالم وما يحدث داخل مصر.

وأشار إلى أن توقيت تدشين قناة القاهرة الإخبارية في غاية الأهمية، حيث تأتي قبل انطلاق أكبر حدث عالمي في هذا العام وهو مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ، والذي يشارك به أكبر قادة العالم مما يجعل لقناة القاهرة الإخبارية نقطة بداية في غاية القوة والتميز.

«القاهرة الإخبارية» اختيار جيد وشعار ذكي

وتابع: دلالة الاسم «القاهرة الإخبارية» كونها عاصمة الأخبار اختيار جيد وشعار ذكي، مشيراً إلى أنها سوف تكون قبلة الأخبار والأحداث الكبرى في كافة الاتجاهات.

ولفت إلى أن يكون معايير اختيار المراسلين في غاية الاحترافية، والاستيعاب إلى المناطق والدول التي يتم تغطيتها حتى لا يكتفي بنقل الخبر، ولكن القدرة على تفسير وتوصيل ما وراء الخبر تاريخيا وفي الوقت الحاضر.

واختتم أنه من أهم عوامل نجاح القناة الإخبارية، العمق في التناول الإخباري، قائلا: «متفائل بقناة القاهرة الإخبارية أن تكون نقلة كبيرة في خريطة الإعلام المصري ومؤثرة في محيطها العربي والإقليمى والدولي».