هيئة الكتاب تصدر العدد الجديد من مجلة «العلم والحياة».. ملف عن كورونا

صدر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإصدار الثالث والعدد 23 من مجلة «العلم والحياة»، والتي تناولت فيه ملفا بعنوان «متى ينتهي وباء كورونا؟».

محتويات العدد الجديد من «العلم والحياة»

وكتب رئيس تحرير المجلة عزت عامر مقال افتتاح للعدد الجديد بعنوان «هل يصبح كوفيد 19 مجرد مرض موسمي؟»، أوضح فيه أن الجميع حول العالم يأمل أن تتحول كارثة انتشار فيروس كورونا في كل أنحاء العالم إلى مجرد مرض موسمي مثل الإنفلونزا، لينتهي الكابوس ويعود الناس إلى حياتهم الطبيعية، مشيرا إلى أنه في 6 مارس الماضي قالت وزارة الصحة المصرية إن العالم اقترب من إعادة تصنيف فيروس كورونا ليصبح مرضا مثل الأنفلونزا.

وقال خبراء أوبئة دوليين في ملف العدد، إن متحول «أوميكرون»، یبشر بانتهاء الفيروس كوباء وليس كمرض، لافتين إلى أن معدلات الإصابة والوفيات ودخول المستشفيات والعناية المركزة باتت أقل بكثير من ذي قبل، وهو ما قد يدفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان انتهاء كورونا كجائحة.

ظاهرة رفض تلقي اللقاحات

وأوضح الخبراء ظاهرة رفض تلقي اللقاحات إبان انتشار وباء «كوفيد- 19» تكشفت ظواهر عديدة، كما يرد في باب «العلم والخرافة» لإبراهيم فرغلي، بينها انتشار شائعات أو خرافات تتعلق بموضوع اللقاحات بشكل عام، ومن أمثلتها امتناع الكثير من الأمهات من منح أطفالهن فرصة التطعيم الثلاثي الذي من شأنه الوقاية من شلل الأطفال، بدعوى أنه يؤدي إلى إصابة الطفل بمرض التوحد، أما مرض التوحد نفسه فقد تحول إلى مجال للخرافات والمعلومات غير الدقيقة التي كشفها الاهتمام الكبير بالمرض في السنوات الأخيرة.

«العلم والحياة»، مجلة فصلية للثقافة العلمية تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويرأس تحريرها عزت عامر، ومدير التحرير حمادة مجحوب.