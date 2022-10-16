«نجوى» تقود توك توك للإنفاق على طفليها بكفر الشيخ: «بشتغل 12 ساعة يوميا»

تحدت الظروف وقررت تحمل المسئولية والتكفل بأطفالها بعد طلاقها، رغم صغر سنها، وخرجت للعمل على «توك توك» لتوصيل الزبائن، للعودة بجنيهات قليلة آخر اليوم، للإنفاق على نفسها وعلى أبنائها.

ففى شوارع مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، تصادفك نجوى محمود، صاحبة الـ25 عاماً، حاصلة على دبلوم فني صناعي، مطلقة، وأم لطفلين صغيريين، تتراوح أعمارهم من عام ونصف إلى عامين ونصف، وهي تقود «توك توك»، وذلك لتربية طفليها اللذين تعمل من أجلهما 12 ساعة في اليوم لتلبي احتياجتهما.

«أنا مطلقة من حوالي سنة ومعايا طفلين ندى، سنتين ونص، وياسين، سنة ونص، وقاعدة مع والدي ووالدتي في حي أبو رخا بمدينة بيلا، بس ظروفهم علي قدهم، ودورت على شغل كتير لحد ما لقيت شغل بس عدد ساعاته كتير يعني مثلاً شغل من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 6 المغرب واليوم بـ50 جنيه، ولقيت إن العمل مش مناسب عشان أطفالي محتاجين رعاية وكمان اليومية مش هتكفي طلباتهم بردو»، بهذه الكلمات بدأت نجوى محمود، حديثها لـ«الوطن».

وتضيف «نجوى»: «واحد جاري علمني السواقة وبدأت أسوق التوك توك عند ناس وأخد منهم يومية، لحد ما مشي الحال، وبقيت معروفة في بيلا، وناس كتير كانت بتتريق عليا في الأول، وأحياناً بتعرض لمضايقات خاصة من أصحاب التكاتك الشباب بس بعرف اتعامل معاهم كويس، وكله بالأدب والاحترام».

سخرية ومضايقات تتعرض لها «نجوى»، كل يوم دون مُبرر: «بتعرض يومياً لمضايقات كتير في الشوارع وفي ناس بتقعد تشاور عليا ويضحكوا بس أنا مش بركز معاهم، لأني مش بعمل حاجة غلط ده أنا بشقي وبجري على أكل عيشي أنا وعيالي بالحلال، لأن مفيش حد بيديني حاجة والحمد لله على كل حال».

وتتابع «نجوي»: «رغم المضايقات والمعاناة إللي بشوفها لكن في زباين بيركبوا معايا التوكتوك بيهونوها عليا، ويقعدوا يقولولي إحنا بنشجعك، ودي حاجة تشرف، وربنا يعينك، وكلام حلو من ده، بس في ناس بتتحرج تركب معايا ويمكن ده عشان الموضوع بالنسبالهم غريب إن ست تسوق توك توك بس الست زي الراجل دلوقتي مفيش فرق والجدع إللي ياكلها بالحلال ومن عرق جبينه وميمدش إيده لحد».

يوم «نجوى» يبدأ على «التوك توك» من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً: «يومي بيبدأ عادي بصحى من الصبح بدري أفطر عيالي، وأطلع من البيت على الساعة 8 بعد ما بسيب عيالي مع أبويا وأمي، وبطلع أتوكل على الله وبقول يا رب، وبرجع بعد الظهر أشوف عيالي وأغديهم وأطمن عليهم، وبعد كده بطلع أكمل شغل على التوك توك لحد الساعة 12 باليل، وبشتغل في نطاق مدينة بيلا والقرى إللي حواليها بس، والحمد لله ربنا بيرزقني، وصاحب التوكتوك بياخد نص اليومية وأنا نصها غير فلوس البنزين، وبرضي بالله ربنا بيبعته».

وتوضح «نجوى»: «أبرز المشاكل اللي ممكن تواجه التوك توك إن عجلة تنام مني وبروح أعملها وساعات في ناس بتيجي تساعدني وترفع معايا التوك توك، وممكن البنزين يشطب مني وبردو في ناس بتساعدني، والحمد لله ومحدش بيسيبني لأن ربنا واقف معايا، في ناس كتير معايا كويسة».

تحلم «نجوى» بأن يكون لديها «توك توك» خاص بها وأن تقوم بتربية طفليها وتصل بهما إلى بر الأمان: «كل اللي في نفسي إني أشتري توك توك ليا يكون بتاعي عشان مسوقش عند حد، ونفسي أربي عيالي أحسن تربية وأوصلهم لبر الأمان».