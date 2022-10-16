مصطفى كامل: إيقاف تصاريح مؤدي المهرجانات لحين وضع ضوابط للعمل

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن إيقاف تصاريح الغناء الخاصة بمؤدي المهرجانات، وهو القرار الذي اتخذه اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة، هو قرار مؤقت.

لجنة لبحث موقف المهرجانات

وقال كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إيقاف التصاريح مؤقت وليس دائم، نحن نعمل حاليا على تشكيل لجنة من كبار مسؤولي الموسيقى في مصر من أجل وضع آلية لعمل مؤدي المهرجانات، وفي النهاية نصل إلى قرارات يتم العمل عليها».

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه يحترم جميع مؤدي المهرجانات، وما قرره ليس ضد ما وعدهم به، موضحا: «أنا بحترمهم جدا، ولكنهم عليهم الامتثال لقرارات النقابة».

تحويل أحمد رمضان وسعد المتولي للتحقيق

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرر تحويل الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، وسعد المتولي المستشار القانوني للنقابة للتحقيق.

كما قرر المجلس، إيقاف الموظفة هدى صالح عن العمل، وذلك بعد تبين مخالفاتهم بالمستندات والتسجيلات.