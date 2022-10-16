مبعوث هولندا للمياه: مصر بها تعاون وتنظيم والجميع يشترك في الأهداف الموحدة

قال هينك أوفينك، المبعوث الهولندي رفيع المستوى لشؤون المياه، إن المياه إن حدثت لها مشكلات سوف تعمل على التفريق بين الجميع، وبالتالي يجب الاستثمار فيها والتعاون من أجل تنميتها والحفاظ عليها.

وأضاف «أوفينك»، في كلمته ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هناك تعاون وتنظيم واضح في مصر، في كل مناحي الحياة، المرأة والرجل، الجميع يشترك في الأهداف الموحدة إلى جانب ما يحدث في المسارات الرسمية وغير الرسمية».

أوفينك: المياه حق إنساني

وتابع أن المياه حق إنساني لأن مليارات وملايين البشر يحتاجون المياه، فلا توجد حياة دون المياه، ولا يوجد أي شيء على هذا الكوكب، ومن ثم يجب معالجة مشكلات المياه بشكل جماعي وعلمي وألا يكون العمل عبر أبراج منعزلة ولكن كفريق واحد في وضع كل الحلول.

وأشار إلى أن هناك أزمة مياه، وللوصول إلى حلول فإن العالم يحتاج إلى التكاتف المؤسسي، حيث تعاونت هولندا مع دول أخرى، ولأول مرة منذ 50 عاما حيث تكرس مؤتمرات الأمم المتحدة لمناقشة هذه الأمور.

أن نتمسك بالاعتقاد أن المياه هي أساس الحياة

وأكد: «يجب ان يحصل كل فرد على حقه في المياه وأن نتمسك بالاعتقاد أن المياه هي أساس الحياة، ويجب أن تكون المياه محور المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ COP 27، نحن في حاجة إلى إيجاد الحلول، ومن أهدافنا تخفيف الأضرار المناخية والتعامل مع المخلفات الصحية وتقليل الانبعاثات، لأن نصف دول العالم تعاني من مشكلات في الصرف الصحي، مما ينعكس على قطاعات المجتمع».

وأوضح أن 90% من الكوارث الطبيعية يعود أثرها على مستوى المياه وحق الفرد فيها، ولدينا فقط أسابيع حتى نصل إلى مؤتمر المناخ وهناك التحديات المناخية التي تصل بشكل مخيف.