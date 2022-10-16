رفع كفاءة 1139 مستشفى بـ27 مليار جنيه وتطوير مراكز الإسعاف بـ4 مليارات ضمن 84 مشروعا

شملت استراتيجية الرئيس السيسى، للارتقاء بالمنظومة الصحية، 3 محاور رئيسية، أبرزها تطوير البنية التحتية وعلى مدار السنوات الـ8 الماضية، تم تطوير عدد كبير من المستشفيات ورفع كفاءتها، والارتقاء بقطاع الإسعاف لتقديم خدمة طبية كاملة تليق بالمواطن المصرى.

وبحسب تقرير لوزارة الصحة، تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 ملياراً و561 مليوناً، كذلك إنشاء 51 مستشفى و310 وحدات ومراكز بتكلفة 22 ملياراً و133 مليون جنيه، كما تم تطوير مرفق الإسعاف بـ84 مشروعاً بتكلفة 4 مليارات و159 مليون جنيه.

ووفقاً للتقرير، تم تطوير ورفع كفاءة حوالى 153 مستشفى حميات، بتكلفة 438 مليون جنيه، وكانت تلك المستشفيات مهمة فى مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، كذلك تم تطوير البنية التحتية لـ30 مستشفى نموذجياً وافتتاح 11 مستشفى، بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

تطوير البنية التحتية بـ30 مستشفى نموذجيا

أضاف التقرير: «تم تطوير البنية التحتية بـ30 مستشفى نموذجياً وافتتاح 11 مستشفى، بتكلفة 4.5 مليار جنيه، كما تم إصدار خطة لمكافحة السرطان من خلال التشخيص السريع وعلاجها، حيث تم تجهيز معامل لتقليص الوقت المستغرق لإجراء تحاليل العينات، وتوزيع أجهزة الأشعة على مراكز الأورام».

لم يقف التطوير عند المستشفيات فقط، بل امتد إلى تطوير هيئة الإسعاف المصرية، حيث تم تطوير 30 نقطة إسعاف، وإنشاء 14 نقطة جديدة لتأمين الخدمات الإسعافية إلى المواطنين، كما تم تطوير 118 وحدة إسعاف كمرحلة أولى بجميع المحافظات، وإنشاء 19 وحدة إسعاف بالمحافظات، و8 أبراج اتصالات، وتطوير ورفع كفاءة 9 أبراج على مستوى المحافظات.

وأكد تقرير وزارة الصحة إنشاء غرفة التحكم فى البلاغات الإسعافية الرئيسية والاحتياطية لإدارة أنظمة البلاغات، وأنظمة الأطقم الإسعافية، وأنظمة السيارات والمعدات الخاصة بها، كما تمت ميكنة المنظومة الإسعافية بمحافظة بورسعيد، وجارٍ استكمال الميكنة فى باقى المحافظات.

وعن الاهتمام بالعنصر البشرى فى هيئة الإسعاف المصرية، أشار التقرير إلى الحرص على تدريب سائق الإسعاف والمسعف بشكل احترافى للتعامل مع الحالات المختلفة ومنحهم شهادات اجتياز التدريب، وترخيص السيارات تتم بشكل سنوى، حيث إن سيارات الإسعاف لا بد من أن تكون بها كافة متطلبات الرعاية الصحية الأولية حيث يتم حماية المريض من المضاعفات والمشكلات الصحية.

تطورات هيئة الإسعاف

وأكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، رئيس الجمعية الطبية المصرية، أن تطوير البنية التحتية للمستشفيات كان لا بد منه لدعم المنظومة الصحية فى مصر، لافتاً إلى أن المستشفيات شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية وما زال التطوير مستمراً فيها والاستثمار فى العنصر البشرى وتطوير المستشفيات بشكل عام يعود بالنفع على المواطن.

وقال «العدوى» لـ«الوطن» إن هناك تطورات شهدتها هيئة الإسعاف والوصول إلى المواطنين فى أقرب نقطة لمكان الحدث، حيث إن المواطن أصبح يتلقى رعاية صحية متكاملة وهناك اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى منظومة التطوير بداية من البنية التحتية والإسعاف، وصولاً إلى الأطقم الطبية المختلفة، وكل ذلك يصب فى صالح المواطن فى المقام الأول.

وأضاف: العدالة الاجتماعية تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تحسين الحالة الصحية للمواطنين، ورفع الأعباء المالية المتعلقة بالأمراض من على كاهلهم، وارتفاع مستوى رضا المواطنين من الخدمة المقدمة لهم، جراء حزمة الإصلاحات التى تم إطلاقها معتمدة على ثلاثة محاور، كل ذلك كان سبباً فى إعادة التوازن الأساسى لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية للمواطن، كما كشف وزير الصحة الأسبق عن إعداد خريطة صحية لمصر ستغير شكل المنظومة الصحية بشكل جذرى.