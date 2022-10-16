بعد انضمامه لـ«القاهرة الإخبارية».. أبرز 7 معلومات عن المذيع همام مجاهد

يخوض المُذيع همام مجاهد، تجربة تليفزيونية جديدة، بعد مسيرة امتدت أكثر من 10 أعوام، إذ يستعد للظهور عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، التي ستنطلق خلال الأيام المُقبلة، على تردد 11747V.

وحظى همام مجاهد، بإشادات كبيرة، خلال فترة ظهوره على شاشة «إكسترا نيوز»، لا سيما أنه شارك في تغطيات للعديد من الأحداث المهمة.

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن المُذيع همام مجاهد، قبيل ظهوره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، وهي كالتالي:

- تخرج في كلية الآداب قسم إعلام جامعة المنصورة.

- بدأ حياته المهنية مراسلًا لقنوات عربية بالقاهرة.

- منذ 2011 عمل مراسلًا إخباريًا لشبكة تليفزيون النهار.

- شارك في تغطية الأحداث السياسية والميدانية منذ 2011 حتى 2016.

- حاز على جائزتين، إحداهما عربية وأخرى محلية، في التحقيقات الاستقصائية والتقارير الإخبارية.

- عمل مديرًا لقسم المراسلين في قناة «إكسترا نيوز» منذ انطلاقها.

- عمل مذيعًا للأخبار في قناة «إكسترا نيوز»، حتى انتقل إلى «القاهرة الإخبارية».

ويستعد قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، وذلك على تردد 11747V، إذ تضم عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار وكذلك مراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.