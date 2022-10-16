«محلية النواب»: التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف

قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّه جرى تناول تعديل بعض مواد قانون الزراعة في مجلس النواب، المادة المتعلقة بعقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا: «تم بحث تغليظ العقوبة بحيث تكون العقوبات رادعة للتعدي على الأراضي».

وأضاف «درويش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «السنوات العشرة الماضية شهدت تبوير آلاف الأفدنة الزراعية ذات الجودة العالية بما يتجاوز 70 ألف فدان، حيث تآكلت الرقعة الزراعية بشكل كبير، وهو ما يمثل خطرا على الأمن الغذائي المصري».

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «زادت التحديات بزيادة الصراعات الدولية، إذ وضعت الأزمة الروسية الأوكرانية العالم في موقف صعب، وبالتالي فإن فلسفة التعديل هي أن يكون هناك عقوبة رادعة لعقوبة التعدي».

ملفات مترابطة

وأكد أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف، وستكون العقوبة مغلظة ورادعة وفي نفس الوقت تم الحديث عن أن هناك ملفات متشابكة ومترابطة مع هذه العقوبة، مثل الانتهاء من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، والانتهاء من الأحوزة العمرانية ومشكلة نموذج 10، إذ أن هذه الملفات مترابطة ومتكاملة.

عقوبات رادعة

ولفت إلى أن العقوبات تتمثل في الغرامة من 200 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وحبس من 2 سنة إلى 5 سنوات، وشطب من نقابة المهندسين للمهندس المشرف على الأعمال، ومصادرة المعدات.