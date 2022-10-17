«ديانا» اشترت لنفسها شبكة ولبست فستان فرح في عيد ميلادها: « نفسي أفرح»

ارتدت إحدى السيدات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية فستان زفاف، احتفالا بمناسبة عيد ميلادها، وهي الواقعة التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقالت، ديانا محمود البالغة من العمر 36 عاما، ومقيمة بمدينة المحلة الكبرى، إنها منفصلة عن زوجها منذ 16 سنة، وتعمل في مجال تنظيم الحفلات، ولديها طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، وأنها قررت إسعاد نفسها، وأن تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، بعد أن اشترت «دبلة ومحبس» وارتدت فستان زفاف.

ديانا: بنتي عزمت صاحباتها على الحفل

ووضعت «ديانا» ميكاب على وجهها، وأحضرت فوتوجرافر، واستأجرت سيارة زفاف، ووجهت الدعوات إلى أصدقائها، لحضور حفل عيد ميلادها، مشيرة إلى أنها قررت فعل ذلك من أجل إسعاد نفسها، وأنها كانت تحلم بارتداء فستان الزفاف، وقبل زفافها بأيام قليلة توفيت والدة زوجها، وبعد الزواج بـ3 أيام توفي والدها.

وأضافت أنها كانت سعيدة هي وأصدقاؤها، وأن ابنتها دعت أصدقاءها أيضا، وأقامت حفل زفاف لها داخل شقتها السكنية، «أصحابي افتكروني اتجوزت».

وتابعت: «شعرت أنني استحق أن أفعل ذلك لنفسي، فأنا لم أعش تلك المشاعر من قبل كنوع من المكافأة على تعبي في حياتي و شغلي وتربية ابنتي، مثل شرائي لشيء أتمناه، فعلت ذلك كما تمنيت».

وأشارت إلى أنها هي من نظمت الحفل بالكامل حسب طبيعة عملها كمنظمة حفلات: «كانت مجرد حفلة و لبست فيها فستان وجبت لنفسي هدية مش لازم يكون فيه راجل عشان ألبس أبيض ودبلة، أنا جبتهم لنفسي عشان أسعد نفسي في عيد ميلادي».

ديكورات العين الزرقاء

لم تكن تلك المرة الأولى التي تحتفل فيها صاحبة الحفل بطريقة تثير تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ففي العام الماضي أقامت حفلا في منزلها أيضا باللون الأزرق يحتوي على ديكورات بالعين الزرقاء وملابس أيضا بنفس الشكل، حتي تورتة عيد ميلادها كانت زرقاء يزينها عين زرقا يعتقد الأهالي أنها تمنع الحسد، وأثارت الصور التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعجب الرواد وخرجت بتصريحات أنها مجرد فكرة ديكور جديدة ابتكرتها من خلال عملها، ونظمت حفل لنفسها داخل منزلها احتفت فيه بعيد ميلادها مع أصدقائها المقربين.