بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي بالطريق الدولي بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الدولي الساحلي في محافظة البحيرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ادكو العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم

وورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز ادكو، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ونُقل المصابةن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من عادل طارق محمد، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتامر حسن خميس، 38 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وطارق محمد، 60 سنة، مصاب بكسر في الحوض والساق اليمني، وجميعهم مقيمون في برج رشيد.

ونُقل المصابون إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.