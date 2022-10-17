في ذكرى رحيله.. محطات فنية في حياة ممدوح وافي «فيديو»

اليوم هو ذكرى رحيل الفنان ممدوح وافي، واحد من الموهوبين أصحاب الأعمال الفنية، التي ستظل علامة في تاريخ السينما والفن بشكل عام، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيا عن الفنان الراحل.

مشواره الفني

وُلد الفنان ممدوح محمد علي وافي في عام 1951، وبدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية، إلا أنّ عشقه للفن جعله يتجه إلى التمثيل، وقرر صقل موهبته عن طريق الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدايته الفنية كانت في المسرح عام 1979، إذ شارك في العديد من الأعمال المسرحية المتميزة، منها التلامذة وحضرات السادة العيال وتزوير في أوراق عاطفية.

صداقته القوية بالفنان أحمد زكي

شارك الفنان ممدوح وافي أيضًا في عدد كبير من الأعمال الدرامية، أبرزها عائلة الحاج متولي، السيرة الهلالية، ونيس، قط وفار، حارة المحروسة، والزوجة أول من يعلم، وارتبط «وافي» بعلاقة صداقة قوية مع أحمد زكي، بدأت منذ الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يعرف عنه مدى حبه وارتباطه بالنمر الأسود.

وعندما علم بإصابته بسرطان في الجهاز الهضمي، وشعر أنه سيرحل قبل صديق عمره، طلب أن يدفن في مقابر أحمد زكي، وبالفعل توفي ودفن في قبر الراحل أحمد زكي، وبعد موته بفترة صغيرة، لحق به أحمد زكي وكأن الموت لم يستطع تفريقهما.