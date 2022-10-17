الأمن يكشف تفاصيل استغاثة أم عبر فيس بوك بعد ضرب ابنها بجوار مدرسة في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تمّ تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن استغاثة سيدة من تعرُّض نجلها للضرب حال وجوده داخل المدرسة بالقاهرة.

استغاثة على فيس بوك

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة مقطع فيديو تمّ نشره عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن استغاثة سيدة من تعرُّض نجلها للضرب حال وجوده داخل المدرسة الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

طالب يضرب زميله خارج المدرسة

بالفحص تبين أنَّه بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، قبل بدء العام الدراسي، حضر لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص ونجله طالب بالصف الأول الإعدادي، مصابًا بجروج سطحية، يقيمان بدائرة القسم، وتضرر من طالب بذات الصف لتعدِّيه عليه بالضرب بأحد الشوارع خارج المدرسة قبل بدء العام الدراسي محدثًا إصابته المنوه عنها بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.