مزاد إلكتروني على لوحات سيارات مميزة.. اعرف التفاصيل

تستمرالإدارة العامة لنظم معلومات المرور في إقامة مزاد إلكتروني على لوحات سيارات مميزة للأشخاص المهتمين باقتناء اللوحات المميزة، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل المزاد والأسعار المطروحة.

مزاد إلكتروني على لوحات سيارات مميزة

في البداية عليك البحث على محرك البحث العالمي «جوجل» عن الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ثم الدخول إلى الموقع والتسجيل عليه من خلال بريدك الإلكتروني، ثم المتابعة لمعرفة اللوحات المعدنية المميزة المعروضة على الموقع، وإذا أعجبك إحداها عليك الضغط على اللوحة تحديدا على كلمة زايد الآن، ثم التسجيل وعقب الفوز بالمزايدة تحدد محافظتك ووحدة الترخيص التابع لها لإنهاء التراخيص.

ويجرى المزاد الآن على اللوحات المعدنية المميزة الآتية وهى:

ل ى ن ـ 333 بمبلغ 85.000 جنيه

م ر ـ 7 بمبلغ 400.000 جنيه

ف ه د ـ 2111 بمبلغ 95.000 جنيه

ع ص ـ 2 بمبلغ 400.000 جنيه

ط ج ـ 9999 بمبلغ 100.000جنيه

ى س و ـ 5555 بمبلغ 75.000 جنيه

وفي حالة إتمام المزايدة والفوز بها تذهب أموال اللوحة المعدنية المميزة التي يتم التحصل عليها من قبل الفائز إلى صندوق تحيا مصر، فقد تصل أحياناً أسعار اللوحة إلى 2 مليون جنيه.

لوحات معدنية تم بيعها

الجدير بالذكر أن هناك العديد من اللوحات المعدنية المميزة التي جرى بيعها من قبل التزايد عليها، ومنها:

اللوحة رقم «أ ه م 1»، بمبلغ 1970000 جنيه مصري.

اللوحة رقم «س ى ف 1»، بمبلغ 605000 جنيه مصري.

اللوحة رقم «و و و 1234»، بمبلغ 65100 جنيه مصري.

كما يمكنك الموقع من عمل لوحة جديدة مشكلة من اختيارك في الأرقام والحروف، ثم عرضها للتزايد عليها مع كتابة السعر المطلوب بها.