سوهاج تنظم رحلات للمعالم السياحية والأثرية لطلاب المدارس

نظمت الإدارة العامة للسياحة، ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق محافظة سوهاج، بواقع رحلة أسبوعية كل يوم جمعة، بداية من منتصف أكتوبر الجاري حتى أبريل المقبل.

برنامج زيارة المناطق السياحية بسوهاج

ومن جانبه، أوضح أسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، في بيان، تنظيم أولى رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج يوم الجمعة الماضي، لعدد من طلاب المدارس، حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، شملت مناطق أبيدوس، ومنطقة آثار الشيخ حمد «معبد اتريبس»، والدير الأبيض، والدير الأحمر، ومتحف سوهاج، وكذلك معبد رمسيس الثاني، ومقابر الحواويش بأخميم، وقرية النساجون بحي الكوثر.

نشر الوعي بين الطلاب

وأضاف «المصري»، أن البرنامج يشمل أيضا العديد من الأنشطة التفاعلية من ندوات توعية سياحية، وورش عمل بالمحافظة؛ لنشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كل فئات المجتمع.