أسواق بيع المستلزمات المنزلية والأجهزة بأقل الأسعار في القاهرة والجيزة

شهدت أسعار السلع والمنتجات المختلفة ارتفاعًا واضحًا، وعلى رأسها المستلزمات المنزلية المختلفة من المفروشات والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وغيرها من الأدوات الواجب توافرها في كل منزل، قديم أو حديث.

الأزمة العالمية وزيادة الأسعار

ونظرا للأوضاع الاقتصادية التي أثرت على دول العالم ككل في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وخاصة أزمة فيروس كرونا، وما تبعها من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، في الفترة الأخيرة، زادت الأسعار بشكل كبير سواء المستلزمات والمفروشات المحلية او المستورة.

لذا زادت عمليات البحث بشكل دوري من جانب كل من يبحث عن احتياجاته من مستلزمات المطابخ المختلفة، والأجهزة الكهربائية، والستائر والمفروشات المختلفة، ولمن يبحث عن كل ما هو جديد وحديث وأرخص الأسواق.

وهنا يأتي دور الأسواق الشعبية الشهيرة بوسط القاهرة، والجيزة، والتي تعد مصدرا لإقبال شريحة كبيرة المواطنين والعرائس لشراء كافة المستلزمات المختلفة، وذات جودة عالية، بأسعار تتناسب مع الإمكانيات المالية للأسر المصرية ذات الدخل العالي أو المتوسط أو أقل من المتوسط، حيث أن كل الأسعار والخامات متاحة للجميع.

أشهر الأسواق التجارية بالقاهرة والجيزة

لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الأسواق التجارية الشهيرة بوسط الجيزة والقاهرة، والتي تتيح جميع أنواع تجهيزات ومستلزمات المنازل، بأقل الأسعار وهي أسعار في استطاعة جميع المواطنين، كما أنها أسعار أقل كثيرا من الأسعار المعروفة في المولات والمحال التجارية الكبري المتخصصة في المفروشات والأجهزة الكهربائية وغيرها من مستلزمات المنازل.

- سوق الثلاثاء بالأزهر، وسط القاهرة.

- وكالة البلح.

- سوق الغورية، بحي الجمالية.

- سوق غزة، بالزاوية الحمراء.

- شارع الأزهر، وسط القاهرة.

- سوق الجمعة بالقرب مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة القديمة.

- سوق الموسكي، بوسط القاهرة.

- سوق الجيزة، بميدان الجيزة.

- سوق كرداسة، بالهرم.