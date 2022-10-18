ملامح موسم الدراما الشتوي على قنوات «المتحدة»

كشف الكاتب يسري الفخراني، رئيس قنوات الدراما بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن ملامح موسم الدراما الشتوي، بقنوات الشركة، والمُقرر انطلاقها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، حيث يُجرى تحضير وجبة درامية متميزة ومتنوعة، يعتمد قوامها على أبرز النجوم، وعودة أحد كبار المُخرجين.

وأزاح يسري الفخراني، الستار، عن أولى الأعمال التي ستُطرح عبر إحدى قنوات المُتحدة، إذ جاءت البداية مع مسلسل «الضاحك الباكي»، بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ومن المُقرر طرحه عبر قناة Cbc.

إبراز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياة نجيب الريحاني

«الضاحك الباكي»، يستعرض حول قصة حياة الفنان نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

المسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل، ورزان مغربي، ومحمد سليمان، ومصطفى شوقي، وفردوس عبدالحميد، وهاجر الشرنوبي، ومحمد صلاح آدم، وأحمد علي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل، الذي يعود للساحة الفنية بعد غياب دام أكثر من 10 أعوام.

كما نشر الكاتب يسري الفخراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر مسلسل «بيت فرح»، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى قنوات «المتحدة» قريبًا.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل بيت فرح

يبلغ عدد حلقات المسلسل 20 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة داليا مصطفي، من تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.

تدور أحداث مسلسل «بيت فرح» في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية، ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماما؛ حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جار في العمارة.

ومن المُقرر، الإعلان عن باقي المسلسلات الجديدة، التي ستعرضها قنوات «المتحدة»، اتباعًا، خلال الأيام القليلة المُقبلة.