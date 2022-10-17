لجنة تضامن النواب توصي بندوات وبرامج للتوعية التأمينية

أصدرت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي في ختام جلسة اليوم، بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات برئاسة اللواء جمال عوض عددا من التوصيات.

توصيات لجنة التضامن

وجاءت توصيات لجنة التضامن في مجلس النواب، كالتالي:

إعداد ندوات وبرامج للتوعية بمشاركة لجنة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات للتوعية بأهمية الوعي التأميني.

الاهتمام الإعلامي

مزيد من الاهتمام بالإعلام التأميني لتوعية المواطنين بجميع الخدمات المقدمة من الهيئة.

المشاركة مع الهيئة القومية للتأمينات عند افتتاح المقرات الجديدة لها بعد التطوير.

سرعة توجيه خطاب لمحافظ الشرقية لمعرفة أسباب تأخر تخصيص أرض لبناء مقر هيئة التأمينات الاجتماعية.