تفاصيل ضبط المتهمين باحتجاز شخص وسرقة أمواله بكرداسة.. «عصابة من أسرة واحدة»

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أربعة أشخاص لاحتجازهم شخصا داخل شقة سكنهم والاستيلاء على أمواله بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم شرطة كرداسة يفيد بورود بلاغ من مواطن 50 عاما، صاحب محل حدايد وبويات، بقيام عامل 38 عاما، وزوجته 30 عاما، وأخيه 40 عاما، ووالدته 60 عاما، جميعهم مقيمون بمنطقة برك الخيام بكرداسة، باستدراجه واحتجازه داخل شقة سكنهم وإكراهه على توقيع 6 إيصلات أمانة، والاستيلاء على 2 هاتف محمول ومبلغ مالي.

وأضاف أنه كان دائم التبرع لوالده بمبالغ مالية وعند علمهم بأنه مسرور الحال طلبوا منه مبلغ 50 ألف جنيه وعند رفضه ارتكبوا الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف غموض وملابسات الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتبين وجود خلافات بينهما، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، أمكن ضبط الهواتف المحمولة وإيصالات الأمانة ممهورة بتوقيع المبلغ وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.