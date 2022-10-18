السيد منير يدير مباراة المصري وسيراميكا.. و«ناجي» حكما للقاء البنك وفاركو
كتب:
محمد سعيد عبدالعظيم
12:06 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
المصري وسيراميكا
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، النقاب عن أطقم حكام مباريات اليوم الثلاثاء، بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد 2022-2023.
وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، بإقامة 3 مباريات اليوم الثلاثاء، هي أسوان أمام الاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي أمام فاركو.
لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنـا