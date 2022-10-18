السيد منير يدير مباراة المصري وسيراميكا.. و«ناجي» حكما للقاء البنك وفاركو

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، النقاب عن أطقم حكام مباريات اليوم الثلاثاء، بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد 2022-2023.

وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، بإقامة 3 مباريات اليوم الثلاثاء، هي أسوان أمام الاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي أمام فاركو.

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