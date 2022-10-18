«كييف» تعلن حالة تأهب جوي.. وقوات الدفاع تسقط 8 مسيرات

أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية «كييف»، اليوم، حالة تأهب جوي في «دنيبروبتروفسك»، ومنطقة «زابوريجيا»، داعية المواطنين إلى االحتماء بالملاجئ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأسقطت قوات الدفاع الأوكرانية، 8 طائرات دون طيار إيرانية الصنع من طراز «شاهد -136 كاميكازي»، مساء أمس، وأشار سلاح الجو الأوكراني، عبر «تليجرام»، إلى إسقاط وحدات الدفاع الجوي التابعة صاروخين من طراز كاليبر، خلال هجوم صاروخي روسي من «البحر الأسود»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«واشنطن»: تعميق التحالف «الروسي الإيراني» تهديد كبير

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين، إن تعميق التحالف «الروسي الإيراني»، أمر يجب رؤيته على مستوى العالم بالتهديد كبير.

من جانبه، قال صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» للصحفيين، إن «واشنطن» تتوقع نقل أول أنظمة صواريخ «ناسامس»، المضادة للطائرات إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن بلاده نقلت بالفعل إلى أوكرانيا عددا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي المختلفة، بينها أكثر من 1.4 ألف نظام صاروخي «ستينجر».

إيطاليا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ«كييف»

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على «تليجرام»، إن إيطاليا قدمت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لبلاده، ستساعد «كييف»، بشكل كبير على زيادة قدراتها الدفاعية ضد روسيا.

بدوره، رأى دميتري سايمز، رئيس مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، أن «كييف» لن تتمكن من الصمود لمدة شهر دون مساعدة عسكرية من «واشنطن» وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

واضاف السناتور الأمريكي، أنجوس كينج، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «الاحتباس الحراري» يفتح طرقا جديدة في القطب الشمالي، ويحول المنطقة أيضا إلى مركز محتمل للصراع، بما فيها مع روسيا.