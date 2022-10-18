تحليق 60 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها مئات السائحين

حلقت 60 رحلة بالون طائر، في سماء الأقصر، صباح اليوم، على متنها مئات السائحين من مختلف الجنسيات، وسط تحسن للظروف الجوية في الأقصر، بحسب ما صرح محمود بدوي، قائد بالون طائر بالأقصر.

رحلات البالون تقلع يوميًا

وأضاف «بدوي»، أن رحلات البالون الطائر تقلع يوميًا من المطار المخصص لها أمام معبد حتشبسوت، وتبدأ الرحلات في الإقلاع منذ الخامسة فجرًا ليستمتع السائحون برؤية شروق الشمس، وتهبط آخر الرحلات في السابعة والنصف صباحًا على أقصى تقدير قبل زيادة سرعة الرياح.

رواج في سياحة البالون

ويشير محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن سياحة البالون الطائر، تشهد رواجًا سياحيًا كبيرًا مع بدء الموسم السياحي الشتوي بالمحافظة، مدفوعة بالتدفقات السياحية الكبيرة التي تصل الأقصر يوميا وعلى رأسها السياحة الإسبانية، حيث يحرص السائحون على الاستمتاع بتجربة مغامرة البالون الطائر.

ويحتل البالون الطائر بالأقصر، المركز الثالث عالميا، وتتفرد الأقصر بسياحة البالون على مستوى الجمهورية لاحتوائها على العديد من المناطق الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة فضلا عن عدم وجود مواقع استراتيجية أو بحار تهدد سلامة الطيران.