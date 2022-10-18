«الوفرة والمخزون» كلمة السر في استقرار سوق الأرز المصري

شهدت الأسواق المحلية، وفرة في السلع الاستهلاكية وخاصة سلعة الأرز، وتستمر وزارة التموين في استقبال توريد أطنان الأرز والشعير من قبل المزارعين خلال موسم الحصاد الجاري.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول الأرز، إذ تنتج ما يقرب من 4 مليون طنًا، لافتًا إلى أن الاستهلاك الخاص بنا لا يتجاوز عن 3 مليون و250 ألف طن.

سعر الأرز والشعير فى السوق المحلي

وأضاف نقيب الفلاحين، أنّ وزارة التموين تواصل استقبال توريد محاصيل الأرز والشعير من الفلاحين، وتيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين فى مدة لا تتجاوز يومين، وإسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبييضه وطرحه على بطاقات التموين.

وتابع أنه لا يوجد أزمة فى أسعار أو اختفاء الأرز من السوق المصري، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تتيح الأرز في منافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة، بهدف توفير السلع الأساسية، وتأمين مخزون استراتيجى، كما أن الإنتاج المحلي يكفى احتياجات المواطنين لمدة 12 شهرًا.

وفرة فى مخزون الأرز بالأسواق

يُذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجار الداخلية، أصدار قرارًا لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم 2022 ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، حمل رقم 109 لسنة 2022، ينص على توريد طنًا واحدًا من الأرز الشعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان، لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.

ويدعم هذا القرار ‏استراتيجية الوزارة فى تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة الأرز، وتأمين احتياجات بطاقات التموين وجميع المواطنين بأنحاء الجمهورية.

وزارة التموين تحدد سعر طن الأرز

وحددت وزارة التموين، سعر طن الأرز 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏للطن أرز عريض الحبة، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، كما يتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن.