ضبط مركزين تعليميين وهميين للنصب على المواطنين في الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط القائمين على إدارة مركزين وهميين دون ترخيص بنطاق محافظة الغربية، للاحتيال على راغبي الحصـول على شهـادات جامعيـة في مجالات مختلفة.

النصب والاحتيال

وأفادت المعلومات بقيام شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة الغربية، باتخاذ مقر المركزين وكراً لمــزاولــة نشاطــهما الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصـول على شهـادات جامعيـة مزورة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج على خلاف الحقيقة.

ضبط مجموعة من الشهادات الدراسية

وتمكنا من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، وبتفتيش مقر المركزين تم ضبط مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للمركزين التعليميين المشار إليهما وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وأكلاشيه خاتم شعار الجمهورية مقلد، والعديد من طلبات الالتحاق بالمركز التعليمي و9 كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة ومجموعة من نماذج امتحانات للدارسين والعديد من الملازم الدراسية لمواد علمية وتدريبية في تخصصات دراسية مختلفة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي وجهازيّ كمبيوتر بمشتملاتهما وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.