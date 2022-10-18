«القاهرة السينمائي» يكشف عن أفلام الدورة الـ44 وماستر كلاس «نتفليكيس»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ44، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة

أوضح المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، أن الإحصائية هي كالآتي:

إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة: 97 فيلما.

عدد الأفلام الطويلة: 79 فيلما.

عدد الأفلام القصيرة: 18 فيلما.

عدد الأفلام الكلاسيكية: 10 أفلام.

عدد العروض العالمية والدولية الأولى: 30 عرضا.

عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا.

عدد الدول المشاركة: 52 دولة

فيما كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل ماستر كلاس «نتفليكس» والذي سيحمل عنوان «دليل صانعي الأفلام للمؤثرات البصرية».

إنشاء عرض مدهش بصريا

وسيتم إنشاء عرض مدهش بصريا خلال الماستر كلاس، من المقرر أن يدعو بين «بيري»، مدير المؤثرات البصرية في «نيتفليكس»، صانعي الأفلام المهتمين بالتطورات البصرية في عالم السينما، للانضمام إليه في رحلة بحث متفحصة لفن وعلم إنشاء عرض مدهش بصريا، إذ يصحبنا «بيري» في العالم السحري للمؤثرات، بداية من بناء العالم الرقمي بتفاصيله، ومرورًا بدنيا المخلوقات الأسطورية المستوحاة من أعماق عقل الكاتب وحتى إنتاج هذه الحكايات الملحمية.

ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام مخرجي المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرّة والخلّاقة حول كيفية التعامل مع التأثيرات المرئية الإبداعية على نطاق عالمي.

مهرجان القاهرة السينمائي

يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF».