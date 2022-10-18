أستاذ دراسات إسلامية بأمستردام: الفتاوى الشاذة تعرقل المسلمين في الغرب

وجه الدكتور مرزوق أولاد علام، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أمستردام الحرة، الشكر لدار الإفتاء على طرحها موضوعات جديدة غير مسبوقة على العالم العربي وتمس المسلمين في الغرب مثل التنمية المستدامة وتغير المناخ.

وأكد أولاد علام، خلال كلمته في الجلسة العلمية بمؤتمر الإفتاء الدولي في يومه الثاني بعنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، أن الإسلام ليس عبادة فقط ولكنه عبادة وتشريع وأخلاق والنظام المالي، مشيرا إلى أن الإسلام نبه على أن الاقتصاد هو عصب الحياة وعندما أهمل المسلمون الاقتصاد تأخرنا كثيرا.

العمل على ضمان الحياة الكريمة والنفع المالي والاجتماعي

وشدد أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أمستردام الحرة، على ضرورة العمل على ضمان الحياة الكريمة والنفع المالي والاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أن الرسول عندما هاجر للمدينة أقام المسجد والسوق وهما الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى استقرار المجتمع المدني بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبناء مسجده، كان لابد في ذلك الحين من البحث عن سوق، تتوافق في ضوابطها وتعاملاتها مع أسس ومبادئ الدين الجديد وحضارة التعاليم النبوية التي لا غش فيها ولا خداع.

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع السوق ووقف عليه وخطه للمسلمين إيذانًا منه بعهد جديد في الاقتصاد الإسلامي.

إشكالات في الاستثمار المالي بسبب الفتاوى الشاذة

وأكد أن هناك إشكالات في الاستثمار المالي، ومؤسسات الوقف، بسبب بعض الفتاوى الشاذة، موضحا أن المسلمين في الغرب يعملون على إنشاء المؤسسات الوقفية لتنظيم أمورهم المجتمعية.

وذكر أن الفتاوى التي تعمل على عرقلة الاستثمار في الغرب وتصدر من غير المتخصصين، وتعمل على عرقلة اندماج المسلمين في الغرب.