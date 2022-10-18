فؤاد: طرح مبادرة تدوير 50% من مخلفات أفريقيا بحلول 2050 بقمة المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل حاليا، بإنهاء استعداداتها لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، من خلال الاتفاق على الأجندة المطروحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، مؤكدة في الوقت ذاته، أن هناك مبادرات وطنية، سيتم طرحها بقمة المناخ cop27، تتعلق بتدوير 50% من المخلفات بحلول عام 2050، في القارة الأفريقية، كما أنه من أهم الموضوعات المطروحة في أجندة أعمال مؤتمر شرم الشيخ، أو ملف تغير المناخ هو التكيف.

مصر تستضيف ورشة عمل قبل مؤتمر المناخ خلال الأسبوعين المقبلين

أضافت «فؤاد»، خلال لقاء لها على شاشة «النيل للأخبار»، أن الهدف العالمي للتكيف، أن يكون هناك هدف متفق عليه بين الدول شأنه شأن الاحتفاظ بدرجة حرارة الأرض، آلا تزيد عن 1.5 درجة مئوية في ملف التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مؤكدة في الوقت ذاته، أن مصر تستضيف ورشة عمل قبل مؤتمر المناخ خلال الأسبوعين المقبلين، للخروج بنقاش على المستوى الفني للمؤشرات، التي يمكن أن نبنى عليها الهدف العالمي، للتكيف الذي يتم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ.

التكيف لا محال منه وهو مطلب رئيسي للدول النامية

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الدولة المصرية، نيابة عن القارة الإفريقية والدول النامية تعي تمامًا أن التكيف من الموضوعات الملحة، فالتكيف لا محال منه وهو مطلب رئيسي للدول النامية، ومصر رغم أنها غير مطالبة بهذا المؤتمر بالوصول لاتفاق لهدف عالمي للتكيف، والذي يناقش بصورة رسمية في cop 28، لكن مصر حريصة على فتح هذا الملف والتوجيه ليه.