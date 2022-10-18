عامل ينهي حياة زميله بسبب خلافات على «اليومية» في الغربية

لقي نقاش في العقد الثالث من عمره مصرعه بطعنة نافذة في الصدر على يد عامل يعمل معه، بسبب خلافات بينهما على الأجر «اليومية»، في قرية شوني التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ بمصرع عامل على يد زميله

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ، بمقتل نقاش بطعنة نافذة في الصدر على يد عامل يومية، بسبب خلافات سابقة بينهما بإحدى القرى بدائرة المركز.

خلافات على الأجر اليومي

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل نقاش يدعى «طارق .ن»، ويبلغ من العمر 37 عاما، ومقيم بقرية شوني، بطعنة نافذة في الصدر على يد عامل بسبب خلافات بينهما على «اليومية».

ندب الطب الشرعي

وتم نقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان عام مركز شرطة طنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة.

وكلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية، بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني في الواقعة

وقال محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، هي الإعدام، وإذا كان القتل بدون عمد كأن قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بواسطة أداة ليس بها قتل يعاقب بالسجن.