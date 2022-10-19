ما الفرق بين منظومتي الإيصال والفاتورة الإلكترونيتين؟.. مسؤول بالضرائب يجيب

ذكرت مصلحة الضرائب المصرية، إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية الفروق الجوهرية بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» ونظيرتها «الإيصال الإلكتروني»، خصوصاً مع انتهاء المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر ديسمبر المقبل ليتحول المجتمع الضريبي المصري إلى مجتمع الإلكتروني.

منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بمعاملات التجار والممولين والشركات والضرائب

وقال الدكتور طلعت عبدالسلام، المدير الفني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، إنَّ هناك فروق جوهرية وواضحة بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ونظيرتها ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأضاف «عبدالسلام» لـ«الوطن» أنَّ منظومة الفاتورة الإلكترونية تعتد بكل المعاملات البينية التجارية والخدمية بين الممولين والشركات والمؤسسات والتجار إلى جانب كل المعاملات التجارية والخدمية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.

منظومة الإيصال الإلكتروني ترتب علاقة الشركات والتجار والممولين مع المستهلك

وأوضح «عبدالسلام» أنَّ منظومة الإيصال الإلكتروني ترتب العلاقة الشركات أو التجار أو الممولين وبين المستهلك النهائي عقب تسجيل الشركات والتجار المعاملات على منظومة الفاتورة الإلكترونية مباشرة، وهو ما يرسم علاقة تكاملية لتحول المجتمع الضريبي المصري إلى نجتمع رقمي الإلكتروني.

وأكّد المدير الفني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أنَّ المنظومتين بدأتا بالفعل في تحقيق التكامل فيما بينهما في إطار خطة الدولة لجذب الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت المنظومة الرسمية للدولة، داعيًا المواطنين والمستهلكين بعد الأول من شهر أبريل 2023 إلى مطالبة الشركات والتجار بالإيصال الإلكتروني، مشددًا على أنَّ هذا الإيصال أحد حقوق المستهلكين عند التجار والشركات والمؤسسات.

كانت مصلحة الضرائب المصرية بدأت في 15 سبتمبر الماضي المرحلة الأخيرة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية شاملة 4 مراحل فرعية بدأت في تطبيق الأولى في 15 سبتمبر الماضي، وبدأت المرحلة الثانية في 15 أكتوبر الحالي على أن تبدأ المرحلة الثالثة منتصف الشهر المقبل، وأخيرًا تنطلق المرحلة الفرعية الرابعة والأخيرة في 15 ديسمبر 2022.