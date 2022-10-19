مصرع تاجر ملابس وإصابة شقيقه في الغربية.. «عديله صدمهما بالسيارة»

لقى تاجر ملابس مصرعه، وأصيب شقيقه بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، حال استقلالهما دراجة نارية «موتوسيكل» بعد أن صدمتهما سيارة «عديله» أثناء تواجدهما في أحد الشوارع المتفرعة، من شارع البحر، بمدينة طنطا، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وليد غنيم مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي، بوصول شاب يدعى «محمد ال» ويبلغ من العمر 34 عاما، تاجر ملابس، في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، وإصابة شقيقة بجروح بالغة، وتم تحويله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

خلافات سابقة بينهم

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة المقدم أحمد الهرميل مفتش المباحث الجنائية، والرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى «محمد .ال» ويبلغ من العمر 34 عاما، وإصابة شقيقه «أحمد.ال»، بإصابات بالغة، على يد عديله ويدعى «حسن.ت» تاجر ملابس، بعد أن صدمهما بسيارته حال استقلالهما دراجة نارية.

التحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي

وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين المجني عليهم، والمتهم، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، واقتياد المتهم إلى قسم شرطة أول طنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لمعرفة سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستدعاء شهود العيان، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.

الرأي القانوني

قال إسلام سليمان، المحامي والخبير القانوني، إذا كانت النية هي القتل العمد مع سبق الإصرار والتعمد، يكون عقوبتها الإعدام، أما إذا كان القتل عن الطريق الخطأ أو أثناء مشاجرة يعاقب فيها المتهم بالحبس.