الكهرباء تبحث فرص الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة مع الشركات البلجيكية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتورة هاجر مجدي الملحق التجاري بسفارة بلجيكا بمصر وممثلي عدد من الشركات البلجيكية، لبحث فرص الاستثمار في مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر للتوسع في مجالات الهيدروجين الأخضر.

اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الخبرات الصناعية على أرض مصر وخاصة المجالات الحديثة والمتطورة لافتا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

التوسع في الطاقات المتجددة

وأضاف وزير الكهرباء أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مما أثمر عن الوصول إلى أسعار تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية وكذا بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح لافتا إلى أن التوسع في الطاقات المتجددة يساعد على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار الوزير إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لافتا إلى الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

إجراءات لتشجيع التعاون مع القطاع الخاص

ومن جانبهم أشار ممثلو الشركات البلجيكية إلى سابق أعمالهم وخبراتهم في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية، وأعربوا عن تطلعهم واهتمامهم للتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للاستثمار على أرض مصر باعتبارها بوابة هامة للدخول إلى افريقيا والمنطقة المحيطة ونظراً لما تتخذه مصر من اجراءات لتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.

وأشادوا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، وأكدوا رغبتهم في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة.