«الداخلية»: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي و417 قضية مخدرات في المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري، و417 قضية مخدرات، وتنفيذ 83800 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضمن الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

201 قطعة سلاح ناري

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وضبط 201 قطعة سلاح ناري بحوزة 175 متهمًا، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

83 ألف حكم قضائي

ونفذت الأجهزة الأمنية 83800 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان ارتكبا حادث سرقة، وضبط 417 قضية مواد مخدرة بحوزة 469 متهمًا، و40 متهمًا وهاربًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبطت 22 متهمًا، و 236 دراجة نارية مخالفة، و فى مجال المخالفات المرورية ضبطت 22016 مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال فحص السائقين، فحصت الأجهزة الأمنية 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية.