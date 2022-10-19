بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بالعلمين الجديدة

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة و«تروسيكل»، منذ قليل، في مدينة العلمين الجديد أمام المدينة التراثية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث العلمين اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأربعاء، جميع مصابي حادث تصادم مدينة العلمين الجديد، وننشر الأسماء وحالاتهم الصحية، وهم: «وليد حسن محمد 27 سنة من قنا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق اليمنى، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد علي حسين 38 سنة من قنا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالصدر، وكدمات وسحجات بالجسم، وفايز تاج الدين علي 37 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و علي حمدي علي 26 سنة من قنا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد جمال محمد 22 سنة من البحيرة مصاب بكدمة بالوجه، وقاسم حامد علي 49 سنة من الإسكندرية مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد جمال أحمد 27 سنة من سوهاج، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، ورمضان محمد شلقامي 30 سنة من المنيا مصاب بكدمة بالظهر، وكدمات وسحجات بالجسم».

رعاية طبية عاجلة

ويجري فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى العلمين جهودًا كبيرة لتقيم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص أسباب الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته.