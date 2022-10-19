مؤيد اللامي رئيسا لاتحاد الصحفيين العرب.. وضياء رشوان «رئيسا فخريا»

اختارت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، رئيسا فخريا للاتحاد.

وفاز مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب، وخالد ميري بمنصب الأمين العام، وحاتم زكريا بمنصب الأمين المالي.

نواب اتحاد الصحفيين العرب

وجاء نواب رئيس الاتحاد، عبد الله البقالي وعبد الله الجحلان وعدنان الراشد وأميرة محمد والصادق الرزيقى ومحمد الحمادى، والأمناء العام المساعدون: عابى فارح ومحمد شبيطة وموسى بهلى وراشد الحمر ويوسف القصيفى وعبد الله حدى .

أسفرت انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، التى أجريت اليوم الاربعاء، على هامش المؤتمر العلم الرابع عشر عن فوز مؤيد اللامى وحاتم زكريا وخالد ميرى و عبد الله البقالى و عدنان الراشد.

كما فاز بعضوية الأمانة العامة كلا من عبد الله الجحلان وأميرة محمد وراشد نبيل ومحمد الحمادى وعابى فارح وعبد الله حدى والصادق الرزيقى ومحمد شبيطة وموسى بهلى ويوسف القصيفى.

يذكر أن المؤتمر العام الرابع عشر للصحفيين العرب الذي يعقد بالقاهرة، انتخب الهاشمي نويرة بالإجماع مستشارا للاتحاد، وعبدالوهاب الزغيلات لرئاسة لجنة الحريات للمرة الرابعة علي التوالي.