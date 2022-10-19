الحكومة تستعد لطرح أراض ووحدات سكنية للمصريين في الخارج

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تسهيلات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج على أن تكون هذه الوحدات والأراضي مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الإسكان موقف الحجز الأخير لأراضٍ ووحدات مشروع بيت الوطن للمصريين العاملين في الخارج، مضيفا أنه جرى حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها: الشروق، 6 أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، المنصورة الجديدة، الشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة؛ استعدادا لطرحها بالحجز.

طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز

وأضاف أنه يجري الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، مُشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، مؤكدا أنه يجري عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.