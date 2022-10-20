أبرز الحوادث في 24 ساعة: ضبط تشكيل عصابي لسرقة محولات الكهرباء بالشرقية

على مدار الساعات الماضية، تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية كافة، في مختلف محافظات الجمهورية، من ضبط العديد من العناصر الإجرامية وكشف ملابسات بعض الجرائم والقضايا، لذا تستعرض «الوطن» أبرز تلك الوقائع والجرائم التي شهدتها المحافظات في الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لما أعلنته الوزارة.

12 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الأقصر

في محافظة الأقصر، نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية، وكان بحوزته كميات من مخدر الحشيش، يصل وزنها إلى 12 كيلو جرام، بالإضافة إلى أنه جرى تحريز كميات من مخدر الهيروين، ومخدر الشابو، مع بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات بالعيار ذاته، وأيضا ميزان حساس يستخدم في وزن المواد المخدرة.

تشكيل عصابي يسرق محولي كهرباء في الشرقية

وفي قرية الصالحية التابعة لمحافظة الشرقية، توصلت أجهزة الأمن إلى المتسبب في سرقة 2 محول كهرباء من إحدى محطات الكهرباء؛ إذ أسفرت الجهود عن أن المتسبب في السرقة هم 5 أشخاص من «القصاصين» بالإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات كافة، جرى إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم مبلغا ماليا، مع فرد محلي، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبداخلها 2 مقص حديدي، واعترف المتهمين بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

3 أطنان لحوم منتهية الصلاحية في مطعم بالقاهرة

وفي منطقة القطامية بالقاهرة، ضبطت الأجهزة الأمنية مسؤول عن أحد المخازن لتجهيز اللحوم الخاصة في أحد المطاعم، بسبب حيازته لكميات كبيرة من اللحوم لها رائحة كريهة، وغير متماسكة في أنسجتها، وبها تغير في خواصها الطبيعية سواء اللون أو الملمس، ودون تاريخ إنتاج أو صلاحية، وتقدر كميتها بـ3,088 طن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤول.

تزوير أوراق مالية في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين، كان بحوزتهما مبلغا ماليا من فئة 200 جنيه المقلدة، مع هاتف محمول، ومن خلال فحصة فنيا تبين على الفور احتوائه على العديد من الفيديوهات والصور والرسائل يعرض خلالها المتهمين تلك العملات على بعض من الأشخاص محاولة منهم لاستقطابهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.