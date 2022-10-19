«مصطفى» عاد لوظيفته بمكانة أعلى بعد الإفراج عنه: «مش هسمح لحد يؤذي بلدي أو يضرها بكلمة»

«رجعونى للحياة».. عبارة بسيطة ولكنها كبيرة المعنى، وصف بها مصطفى عاطف الزيات شعوره وامتنانه لخروجه بعفو رئاسى بعد عام و10 أشهر من الحبس الاحتياطى، لم يكن يتوقع خلال هذه المدة أن يخرج من الحبس، ولا أن يجد وظيفة فى انتظاره بعدها.

النظرة التشاؤمية تملكت من «الزيات» خلال فترة وجوده فى الحبس، وفقد الأمل فى أن يعود ليمارس حياته الطبيعية وعمله كموظف فى شركة الكهرباء بالقاهرة، إلا أنه فوجئ بتكليف الرئيس السيسى للجنة العفو الرئاسى بمتابعة مشكلات المحبوسين احتياطياً، وحل مشكلات المفرج عنهم، ومساعدتهم للعودة إلى وظائفهم».

وبالفعل نسقت لجنة العفو الرئاسى مع الجهات المختصة، وعاد «الزيات» لعمله فى شركة الكهرباء، ولكن فى مكان أفضل مما كان عليه: «بمثابة ترقية ليا»، ليستشعر بعودة الأمل فى الحياة، بعد فترة افتقد فيها لعمله وحياته الطبيعية، وشعر فيها بالإحباط: «كنت حاسس إنى ضِعت».

صاحب الـ36 عاماً: «كنت حاسس إنى ضِعت والحبس يؤذى الأسرة كاملة»

المكان الجديد فى وظيفة صاحب الـ36 عاماً حسّن صورته أمام المجتمع، بحسب ما ذكره، حيث كان يواجه نظرة مجتمعية خاطئة المفهوم، باعتبار البعض له أنه من العناصر الضارة للمجتمع، لكنه يعترف بأن رؤيته السابقة كانت فى غير مصلحته أو مصلحة الوطن: «الحمد لله اتعلمنا وعرفنا إزاى نميز بين الصح والغلط ونتكلم فى اللى بنفهم فيه بس». لحظات دخول «الزيات» على والديه وزوجته وأبنائه فى المنزل لا يمكن وصفها، على حد قوله، إذ سجدوا جميعاً لله شكراً، وسيطرت الأحضان والقبلات على المشهد الذى استمر طوال اليوم، وتزايدت فرحة الأسرة بمعرفتهم بعودته للعمل، خاصة أنه يعول أسرة بها 3 أبناء من أعمار متقاربة يأمل أن يحسن تربيتهم ليصبحوا عناصر صالحة للمجتمع. استخدمت الدولة الطريقة الصحيحة مع المفرج عنهم، فى نظر «الزيات»، إذ كان المحبوسون فى السنوات السابقة يواجهون مشكلات عديدة فى حياتهم بعد الخروج، خاصة فيما يتعلق بالعودة للعمل أو الدراسة، ما كان يصل بهم لأزمات نفسية كبيرة قد تدفعهم إلى العدوانية أو الانطوائية، ويتحولون من خلالها لأشخاص سلبيين فى المجتمع لولا تدخل الرئيس السيسى فى الوقت المناسب، خاصة أنه كان من السهل على أى منظمة إرهابية التربص بالمفرج عنهم، وتوجيههم لأى طريق يضر بهم وبالدولة.

ولا يشغل بال «الزيات» الآن سوى أن يبدع ويركز فى عمله الذى اشتاق له، ليكون عند حسن ظن الجميع: «عايز أربى ولادى كويس وأقف جنب بلدى ومساعدش حد يضرها أو يؤذيها بكلمة»، لذلك يأمل من الجميع أن يكونوا فى صف واحد لمصلحة الوطن وبنائه. ويتملك الشاب شعور بالامتنان للرئيس السيسى على جهده وتعبه ودعمه، وللجنة العفو الرئاسى على تواصلهم الدائم مع المفرج عنهم للاطمئنان عليهم حتى ضمان تسلمهم وظائفهم دون مواجهة أى مشكلات، وكذلك أسرته التى دعمته معنوياً بشكل كبير فى فترة كان فقد فيها الأمل والإحساس، وتملكه اليأس والإحباط، متمنياً أن يتم التوسع فى ذلك الملف، لزرع روح الوطنية والانتماء فى قلوب الشباب، خاصة أن الحبس لا يؤذى صاحبه فقط، بل يؤذى أسرته وأبناءه أيضاً، كما أن مصر دائماً تتسع للجميع.