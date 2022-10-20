وزير التنمية المحلية: برنامج تدريب القيادات يهدف لتحسين خدمات المواطنين

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ختام البرنامج التدريبىي الأول الذى نظمته الوزارة لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخاصة بمهارات الإدارة والتغيير.

شارك في البرنامج التدريبى الذى استمر لمدة 4 أيام بمقر وزارة التنمية المحلية، اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام الفيوم، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المنيا، واللواء عصام الليثي سكرتير عام سوهاج، وسيد محمود عبدالله سكرتير عام الوادي الجديد، ومحمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام الأقصر واللواء حسام حمودة سكرتير عام قنا، ونفذ التدريب إتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ البرنامج التدريبي لسكرتيري العموم يأتي في إطار تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية، بشأن تعميم الممارسات الجيدة التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، خلال 3 سنوات، وضمن الخطة الموضوعة لهذا الغرض، والتي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة تسيير البرنامج.

بناء كادر محلي يليق بالجمهورية الجديدة

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ تدريب سكرتيري عموم المحافظات يأتي ضمن المحور الأول من الخطة التدريبية التي أعدتها الوزارة لتنفيذ التكليف الرئاسي على البرامج والمبادرات التنموية في المحافظات، ويركز هذا المحور على تدريب القيادة العليا من السادة نواب المحافظين والسكرتيري العموم و السكرتيري العموم المساعدين داخل المحافظات، وبناء كادر محلي يليق بالجمهورية الجديدة على موضوعات إدارة التغيير، وإعداد استراتيجات تنمية الموراد داخل المحافظات والتخطيط التشاركي، وإدارة بيئة العمل إضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال إدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية وتقييم الخدمات.

وأكد آمنة، أنّ الوزارة نفذت مؤخرًا برنامج تدريبي لنواب محافظي الصعيد؛ لتنفيذ التكليف الرئاسي على الممارسات الجيدة، وقيادة التغيير لمواجهة التحديات وحل المشكلات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير حياة كريمة للمصريين

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية دورة إدارة التغيير في دعم المهارات اللازمة لسكرتيرى عموم المحافظات، ورفع قدراتهم لتوجيه فِرق العمل في كل البرامج التنموية، والمبادرات القومية في المحافظات بما يساهم في مواكبة وتحقيق التكيف الفَعَّال ودمجه في أدوار منظومة العمل، وتطبيق مجموعة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بغرض تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وقيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية التي تستهدفها الوزارة على مستوى المراكز، والقرى المستفيدة أيضا من برنامج تطوير الريف المصري كنوع من التكامل نحو هدف واحد في ظل سعي الحكومة؛ لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين في المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنّ حزمة الممارسات المطورة التي جرى تدريب سكرتير العموم عليها تتضمن عدة موضوعات من بينها إدارة التغيير والإدارة بالنتائج، وإدارة بيئة العمل ومنظومة التخطيط المحلي المتكامل بالشكل المطور الذي تم تطبيقه في محافظتي سوهاج وقنا، ومنظومة تحسين وتعظيم وحوكمة الايرادات المحلية وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية، ومنظومة التعاقدات والمتابعة المميكنة لاستثمارات الإدارة المحلية، ودمج المواطنين في تخطيط ومتابعة المشروعات، ومنهجية دعم التكتلات الاقتصادية، وتطوير نظم ادارة التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة تعمل حالياً على التجهيز لإطلاق الحزمة التدريبية الثانية من البرنامج التدريبي لسكرتيري العموم بالصعيد، خلال شهر ديسمبر المقبل، والخاصة بالتخطيط والمتابعة ومشاركة المواطنين، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بمحافظات الصعيد.

التعاون مع وكالة التعاون الدولي

كما أشاد اللواء هشام آمنة بمستوى التعاون القائم بين الوزارة و اتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال، أحد أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية على مستوي العالم؛ لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات، وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.