تفاصيل مشاجرة بين طالبين في مدرسة رسمية بشبرا.. انتهت بالتصالح

تلقت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تقريرًا من خالد الشربيني مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، حول تفاصيل واقعة تشاجر طالبين في مدرسة شبرا البلد الرسمية للغات، وما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر «الفيسبوك» لفيديو عن المشاجرة بين طالبين بالمدرسة، ما أثار الخوف والذعر في نفوس باقي الطلاب.

مشاجرة بين طالبين في مدرسة رسمية بشبرا

وكشف التقرير عن نشوب مشاجرة بين طالبين بمدرسة شبرا البلد الرسمية للغات، وحدوث حالة هرج وتجمع للطلاب بفناء المدرسة حتى تدخل أحد المدرسين، وتمت السيطرة على الوضع وإخطار الأجهزة الأمنية، وحُرر محضر بالواقعة واستدعاء ولي أمر الطالبين المتشاجرين، وانتهت الواقعة بالتصالح، ووقع ذويهما على تعهد بحسن رعايتهما.

تصالح طرفي مشاجرة مدرسة رسمية بشبرا

أوضح خالد الشربيني مدير إدارة غرب شبرا التعليمية أن الطالبين تعديا على بعضهما بالأحزمة، وتم فصلهما في وقت سابق لمدة أسبوع بسبب خلافات بينهما، وعقب عودتهما تشاجرا.

وأضاف الشربيني أن المشاجرة كانت أمس الأربعاء بين طالبين أحدهما في المرحلة الاعدادية والآخر في المرحلة الثانوية، وتم تداولها رواد السوشيال ميديا حيث تحرر محضر بالواقعة وتسليمها وولي أمرهم لجهات التحقيق حيث جرى الصلح بينهما، وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية من قبل الإدارة والمدرسة في الواقعة حيث تصل العقوبات للفصل من المدرسة.

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت بلاغا من إدارة مدرسة شبرا البلد الرسمية للغات بنشوب مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدرسة اثر خلافات بينهما بفناء المدرسة وحاولا إحدى الطرفين التعدى بالضرب بالحزام على الآخر، وتدخل مسؤولي المدرسة وتم فض المشاجرة، واستدعاء الأجهزة الأمنية بالقليوبية وحرر محضر إثبات حالة وأمام جهات التحقيق تصالح طرفي المشاجرة.