تحرير 1922 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، من خلال بيان رسمي لوزارة الداخلية، عدد المخالفات التي تم توقيعها خلال الـ24 ساعة الماضية، سواء مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، أو رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من مختلف الشوارع على مستوى محافظات الجمهورية.

تفاصيل المخالفات المرورية

كشفت الإدارة العامة للمرور، تحرير 1922 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، مع رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، بالإضافة إلى ضبط عدد 993 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ينص قانون المرور الجديد على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، بأن يتم سحب الترخيص لفترة لا تقل عن شهر، كما أنها لا تزيد على 3 أشهر، بالإضافة إلى توقيع عقوبة على صاحب المخالفة بالحبس فترة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو أن تقع عليه إحدى العقوبتين السابقتين سواء الحبس أو الغرامة.