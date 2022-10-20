أحمد رفعت: «أخلاقنا الجميلة» مهمة لإعادة بناء الإنسان ووعيه

أشاد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، بجهود الدولة المبذولة منذ عام 2014، في المجالات كافة سواء الصناعة أو الزراعة أو الصحة وغيرها، منوهًا بالاهتمام بسلوكيات الإنسان؛ للحفاظ على تلك الإنجازات وتطويرها وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل، لذا كان يجب إطلاق مبادرة «أخلاقنا الجميلة».

الغرض من مبادرة «أخلاقنا الجميلة»

وقال «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة أمل صادق، عبر فضائية «DMC»، إنّه إذا لم يتم بناء وتهيئة الإنسان؛ ليحافظ على استخدام الخدمات المقدمة له، سيقصر العمر الافتراضي لتلك الإنجازات.

وأضاف أن من الضروري إعادة بناء الإنسان، مشيرًا إلى أنه كان يكثر تواجد الإرشادات الصحيحة الخاصة بالسلوكيات والتعاملات اليومية للإنسان في الشوارع، وعلى كتب الطلاب قديمًا، مقارنة بالوقت الحالي، مشيرًا إلى أنّ التوعية الآن تتم بشكلٍ مدروس ومخطط.

أهداف الشركة المتحدة من إنتاج الأعمال الدرامية

وأشار إلى أنّ هناك 172 مسلسلا دراميا عربيا، في موسم رمضان العام الماضي، بينها أكثر من 32 عملًا من إنتاج الشركة المتحدة، وجاء ذلك بهدف إحلال وتجديد الثقافات والسلوكيات التني تشكل وعي المواطنين، ورسم صورة وانطباع جيد عن المجتمع المصري للخارج.

وذكر أنّ الشركة المتحدة أنتجت أفلاما تسجيلية عن المجتمع المصري؛ للقضاء على كل الأكاذيب التي عملت جماعات الإخوان على نشرها خلال الـ50 عامًا الماضية، كأفلام التنظيم السري وقطب والعدوان الثلاثي فضلًا عن مسلسل الجماعة الجزء الأخير.