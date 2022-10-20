سيارات مستعملة «أتوماتيك» بسعر أقل من 115 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارًا في أسعارها بالسوق المحلية، وقال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن السوق تشهد هدوءً في حركة البيع والشراء بسبب أزمة التضخم العالمية.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات لـ «الوطن»، أن مبيعات سوق السيارات المستعملة في مصر ارتفعت بنسبة 45% عن العام الماضي بعد إقبال المواطنين على شراء السيارات.

سوق السيارات في مصر

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن قرار الحكومة بفتح استيراد السيارات المستعملة سيؤثر على السوق بالإيجاب نظرًا لعدم وجود حظر بيع على السيارات القادمة من الخارج.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أسعار السيارات في السوق المحلية «مكيفة وأتوماتيك»، بسعر أقل من 115 ألف جنيه.

أسعار السيارات اليوم

* سيات إبيزا 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 106,000 جنيه.

* كيا بيكانتو 2007

متوسط سعر السيارة في السوق: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 86,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيه.

* هيونداي H1 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المصرية: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المصرية: 95,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه.

* سوزوكى سيلاريو 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المصرية: 103,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:93,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه.

* بروتون ساجا 2011

متوسط سعر السيارة في السوق: 103,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 95,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 105,000 جنيه.

* رينو ميجان 2004

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 100,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه.

أسعار السيارات المستعملة

* فيات بونتو 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 100,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 109,000 جنيه.

* كيا بيكانتو 2004

متوسط سعر السيارة في السوق: 105,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 86,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 128,000 جنيه.